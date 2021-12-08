ПЛАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 116%

Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за одиннадцать месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 3 090, 0 млн. руб. при плане 2 658,8 млн. руб. Выполнение составило 116%.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 431,3 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 138%, что в суммарном выражении составила 858,9 млн. руб.

