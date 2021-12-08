ПЛАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 116%
Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за одиннадцать месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 3 090, 0 млн. руб. при плане 2 658,8 млн. руб. Выполнение составило 116%.
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 431,3 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 138%, что в суммарном выражении составила 858,9 млн. руб.
Поступления налоговых платежей по районам за одиннадцать месяцев 2021 года составили:
По г. Сухум – при плане 1 433,4 млн. руб. поступило 1 552,6 млн. руб. выполнение 108%.
По Гагрскому району – при плане 661,4 млн. руб. поступило 825,8 млн. руб. выполнение 125%.
По Гудаутскому району – при плане 207,8 млн. руб. поступило 317,4 млн. руб. выполнение 153%.
По Сухумскому району – при плане 126,1 млн. руб. поступило 147,8 млн. руб. выполнение 117%.
По Гулрыпшскому району – при плане 52,5 млн. руб. поступило 72,1 млн. руб. выполнение 137%.
По Очамчырскому району – при плане 121,4 млн. руб. поступило 109,8 млн. руб. выполнение 90%.
По Ткуарчалскому району – при плане 18,4 млн. руб. поступило 22,7 млн. руб. выполнение 123%.
По Галскому району – при плане 37,8 млн. руб. поступило 42,0 млн. руб. выполнение 111%.
Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за ноябрь текущего года составили – 310,1 млн.руб. при плане 245,7 млн.руб.
Выполнение плана за ноябрь 2021 г. составило –126%.