В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ЛАРА ЛОУП»

Фильм «Лара лоуп» – это попытка авторов открыть Абхазию широкому кругу зрителей в контексте ее человеческого потенциала, а именно, отобразить роль и статус женщины в современной жизни Абхазии. Лейтмотивом фильма является собирательный образ женщины Абхазии, в которой сочетаются основные приоритетные формации: материнство, семья, любовь (во всех ее проявлениях), успешная самореализация в профессии, героизм, честь и достоинство.

Эпиграфом фильма стала цитата всемирно известного фотографа Питера Линдберга: «Красота – это мужество быть собой!»



Фильм «Лара лоуп» – участник Международного Российско-Британского кинофестиваля «Siffa» и вошёл в программу основного конкурса (документальное кино).



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