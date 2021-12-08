 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Новости Среда, 08 декабря 2021 17:18
Оцените материал
(0 голосов)
КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал встречу Посла Абхазии и Посла Китая в Сирии. 

«Равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие Российской Федерации и Китайской Народной Республики является фундаментом формирования более справедливого полицентричного миропорядка, где права всех народов уважают и ценят.

Китайская Народная Республика, являясь одной из ключевых мировых держав, выбрала для себя роль созидательного участника международных отношений, твердо опирающегося в своей деятельности на общепризнанные нормы международного права, цели и принципы Устава ООН. Китай последовательно вносит свой вклад в установление мира и стабильности как на Ближнем Востоке, так и в других регионах путем участия в обеспечении гуманитарной и экономической безопасности стран и их граждан.

Роль Китайской Народной Республики в содействии экономическому развитию дружественной нам Сирийской Арабской Республики будет ключевой наряду с ролью Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

6 декабря 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба и Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Сирийской Арабской Республике Фен Бяо в Посольстве КНР в Дамаске. Наши государства, выступающие единым фронтом в вопросе поддержки Сирийской Арабской Республики, смогут начать плодотворную работу по налаживанию гуманитарных и торгово-экономических связей.  

Мы приветствуем основанный на справедливости, уважении интересов партнеров и нацеленный на положительный результат подход Китайской Народной Республики во внешней политике».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 08 декабря 2021 17:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ЛАРА ЛОУП» ПОСТРАДАЛИ В АВАРИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.