КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Китайская Народная Республика, являясь одной из ключевых мировых держав, выбрала для себя роль созидательного участника международных отношений, твердо опирающегося в своей деятельности на общепризнанные нормы международного права, цели и принципы Устава ООН. Китай последовательно вносит свой вклад в установление мира и стабильности как на Ближнем Востоке, так и в других регионах путем участия в обеспечении гуманитарной и экономической безопасности стран и их граждан.



Роль Китайской Народной Республики в содействии экономическому развитию дружественной нам Сирийской Арабской Республики будет ключевой наряду с ролью Российской Федерации и Исламской Республики Иран.



6 декабря 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба и Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Сирийской Арабской Республике Фен Бяо в Посольстве КНР в Дамаске. Наши государства, выступающие единым фронтом в вопросе поддержки Сирийской Арабской Республики, смогут начать плодотворную работу по налаживанию гуманитарных и торгово-экономических связей.



Мы приветствуем основанный на справедливости, уважении интересов партнеров и нацеленный на положительный результат подход Китайской Народной Республики во внешней политике».