ПОЖАР В ГОРОДЕ ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Ткуарчале загорелась квартира по ул. Ардзинба. Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 03 часа 38 минут.

На место происшествия выехали три пожарных расчета. К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь полностью охватил квартиру.