ПОЖАР В ГОРОДЕ ТКУАРЧАЛЕ
Новости Среда, 08 декабря 2021 17:28
Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Ткуарчале загорелась квартира по ул. Ардзинба. Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 03 часа 38 минут.
На место происшествия выехали три пожарных расчета. К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь полностью охватил квартиру.
В результате пожара погиб 14 летний подросток. По словам спасателей, он задохнулся от угарного газа.
Также частично выгорела и вторая квартира, расположенная рядом.
По предварительной версии причиной пожара стал электронагревательный прибор.