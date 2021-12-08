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Абхазия Информ

ПОЖАР В ГОРОДЕ ТКУАРЧАЛЕ

Новости Среда, 08 декабря 2021 17:28
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ПОЖАР В ГОРОДЕ ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Ткуарчале загорелась квартира по ул. Ардзинба. Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 03 часа 38 минут.

На место происшествия выехали три пожарных расчета. К моменту прибытия сотрудников  МЧС огонь полностью охватил квартиру.  

В результате пожара погиб 14 летний подросток. По словам спасателей, он задохнулся от угарного газа.

Также частично выгорела  и вторая  квартира, расположенная рядом.

По предварительной версии причиной пожара стал электронагревательный прибор.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 08 декабря 2021 17:30

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