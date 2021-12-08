ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

В результате досмотра под обшивкой заднего крыла и под водительским сиденьем была обнаружена и изъята сокрытая от таможенного контроля табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 5 360 шт.

Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Ингур» таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия, совместно с должностными лицами ПУ ФСБ Российской Федерации в Республике Абхазия и ПоГО СГБ РА на таможенном посту «Ингур» подвергнуто досмотру мототранспортное средство гражданина, следовавшего в Республику Грузия.

На посту «Псоу» ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия Хзарджян Г.О.

В результате досмотра салонного отделения были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Абхазии аппараты для извлечения криптовалют в количестве 4 единиц.



Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.



В зоне таможенного контроля поста «Псоу» остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра обнаружено несоответствие заявленному в таможенной декларации, а именно энергетические напитки в количестве 1 143 л.



Там же остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра были обнаружены незадекларированные энергетические напитки в количестве 300 л.

По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.