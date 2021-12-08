ПЛАН ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 127%

Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности таможенных органов за 11 месяцев 2021 года объем начислений таможенных платежей составил 2 млрд 465,2 млн руб.

Контрольный показатель по плану на 11 месяцев в размере 1 млрд 936,0 млн руб. выполнен на 127% (+ 529,2 млн руб.).

В сравнении с показателями за аналогичный период 2020 года в текущем году начислено таможенных платежей на 48% больше (за 11 месяцев 2020 года – 1 млрд 660,0 млн руб.).