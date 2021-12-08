ЮРИЙ ХАГУШ: ГАГРСКИЙ РАЙОН ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ДОТАЦИОННЫМ

В своем докладе он подчеркнул, что возглавляемый им район перестал быть дотационным и стал показывать профицит.

«План налоговых и неналоговых доходов бюджета Гагрского района на начало года составлял 350 миллионов рублей, на сегодняшний день фактические поступления в местный бюджет уже составили 508 миллионов рублей. Помимо налоговых поступлений в бюджет, также есть и значительное увеличение собственных доходов администрации. Благодаря пересмотру арендных платежей муниципальной собственности, а также возвращению задолженностей по приватизированным объектам прошлых лет», – отметил Хагуш.

Он добавил, что эти показатели – результат деятельности налоговой инспекции и выросшие собственные доходы администрации района, что позволило увеличить план доходной части местного бюджета в течении года.

Хагуш сообщил, что за десять месяцев 2021 года удалось увеличить расходную часть бюджета на 160 миллионов рублей.

Эти средства распределены по всем направлениям жизнедеятельности района, в первую очередь, на здравоохранение.

В 2021 году за счёт средств местного бюджета и определенных дополнительно министерством финансов средств была увеличена заработная плата работников здравоохранения до 20% , средняя заработная плата составила 19 тыс. 100 руб.

Так в текущем году были приобретены:

– реанимобиль и карета скорой помощи на сумму 8 млн 700 тыс. рублей,

– произведён ремонт отделения лаборатории на сумму 4 млн 200 тыс. руб. ,

– установлена системы централизованной подачи кислорода на сумму 2 млн 100 тыс. руб.,

– уложен асфальт на территории ЦРБ на сумму 1 млн 800 тыс. руб.,

– куплено рентген оборудование, кислородные баллоны, произведены другие ремонтные работы все это на сумму свыше 2 млн руб.

«Видя положительные изменения в Гагрской Центральной районной больнице, предприниматели Гагры изъявили желание быть сопричастными к этому, за что мы им благодарны. Сейчас ведётся ремонт двух отделений, отделение реанимации и отделение приемного покоя на сумму 3 млн 200 тыс. руб.», – констатировал Хагуш.

Также была уплачена задолженность за полученные медикаменты для ковид отделения Абхазфармации в сумме 3 млн 220 тыс. руб.-выплачена задолженность Гагрской ЦРБ по внебюджетным фондам и за потреблённую электроэнергию прошлых лет в сумме 6 млн 697 тыс. руб.

В районе отдельное внимание уделяется больным ковид-19 проходящим лечение на дому, уже более года из средств местного бюджета по заявкам которые собирают наши сотрудники закупаются медикаменты и продукты питания и доставляются больным на дом. На это потрачено 1 млн 200 тыс. руб.

Всего за время работы при исполнении всех публично нормативных обязательств, удалось оплатить долги прошлых лет в сумме свыше 25 млн руб.

Для нужд района и города Гагра в течении 2021 года было приобретено шесть единиц спецтехники на общую сумму свыше 19 млн рублей и была подарена ещё одна единица от одной из коммерческих организаций района. Также на данный момент подписан договор на поставку дополнительно ещё семь единиц спецтехники для вывоза мусора на сумму 25 млн 800 тыс. руб.