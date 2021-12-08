АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ ГАГРСКОГО РАЙОНА

В 2021 году Гагрский район перестал быть дотационным и показал профицит бюджета. План налоговых и неналоговых доходов бюджета Гагрского района на начало года составлял 350 млн рублей, на сегодняшний день фактические поступления в местный бюджет составили 508 млн рублей.

За 10 месяцев 2021 года увеличена расходная часть бюджета на 160 млн рублей. Эти деньги распределены по всем направлениям жизнедеятельности района, и в первую очередь, на здравоохранение. За 2020-2021 гг. выплачена материальная помощь на сумму 21 млн. 500 тыс. руб., помощь оказана около 1,5 тыс. гражданам.

За последние 2 года частными инвесторами (как иностранными, так и местными) в рамках запущенных объектов, находящихся в процессе восстановления и подготовки к функционированию было вложено и будет вложено общей суммой свыше 4 млрд руб., с созданием свыше 850 рабочих мест, из которых около 85% работников – граждане Абхазии, со средней заработной платой от 15 до 20 тыс. рублей.

На высокой степени готовности находится подготовительная фаза к реализации крупнейшего инвестиционного проекта – гостиничного комплекса уровня пяти звёзд. Сумма инвестиций составит около 20 млрд рублей, предполагаемое количество туристов – около 150 тыс. человек в год. Налоговые платежи от такого объекта составят порядка 400 млн рублей в год.

Выслушав доклад главы района, президент Аслан Бжания подвел итоги 2021 года.

Расходы государства за 2020-2021 гг. на борьбу с эпидемией COVID-19, включая помощь спонсоров, в том числе, Абхазской диаспоры, составляют около 800 млн рублей. Такая сумма является существенной нагрузкой на бюджет страны. Президент отметил, что Министерство здравоохранения предпринимает все необходимые усилия для локализации последствий эпидемии.

Сказав, что число заболевших и умерших в Республике Абхазия около 1,5%, Аслан Бжания обратил внимание на то, что «это тоже много, но в сравнении с показателями сопредельных государств эта цифра намного меньше».

Он отметил работу врачебного сообщества и заявил, что «мной, правительством и общественностью уделяется большое внимание этой проблеме, мы никого не оставим без внимания».

Глава государства подчеркнул, что впервые за послевоенный период республика могла бы выйти на профицитный бюджет, если бы не последствия эпидемии.

«Первоначальный бюджет откорректирован в сторону увеличения – это около 500 млн. рублей, заработанные сверх обозначенных показателей и которые задействованы на противодействие COVID-19», – сказал Аслан Бжания.

За 2020-2021 гг. за поддержкой к государству обратилось большое число граждан, помощь была оказана 5.700 гражданам, в том числе 54 млн. рублей потрачено на обучение абитуриентов, около 300 человек, в высших учебных заведениях России. Около 2 тыс. человек получили материальную поддержку по линии здравоохранения, средняя сумма которой составляет 120 тыс. рублей. Около 2,5 тыс. человек обратилось за материальной помощью, которая была им оказана.

С апреля 2020 года по 1 декабря текущего года государство оказало помощь на 389 млн. рублей. «Это не обязательные платежи, но это наша ответственность – помогать людям в беде. Мы и дальше будем помогать нашим людям», – подчеркнул глава государства.

Природные катаклизмы, в числе которых потопы и ураганы, нанесли ущерб на сумму около 200 млн. рублей. Президент сообщил, что республика обратилась за помощью в ликвидации последствий стихии к Российской Федерации.

«Часть сумм нам удалось определить, другую часть, надеюсь, тоже определим. Ожидаем, что к концу года и к 20-ым числам января эти деньги поступят к нам, и мы окажем помощь нашим гражданам», – сказал Аслан Бжания.

Что касается правоохранительной системы, то, как отметил глава государства, руководство страны прилагает максимальные усилия для укрепления правоохранительных органов.

Президент отметил позитивную динамику в работе правоохранительных органов и справедливые нарекания к их работе. Он обратил внимание на то, что впервые наблюдается высокий уровень материально-технического обеспечения, чего ранее не было по линии МВД. Около 100 единиц автотранспорта получено МВД в 2021 году. В следующем году МВД получит около 50 единиц специального транспорта, а также вещевое имущество. Повышены заработные платы на 70%. «Этого и сейчас мало, но эти средства усилиями руководства страны необходимо было изыскать. Нам в этом вопросе помогли наши российские друзья. Тоже самое примерно делается по линии Службы государственной безопасности. Авторитет этой организации хороший, но проблем и там достаточно, и мы им помогаем», – сказал президент.

Он также обратил внимание присутствующих на то, что в соответствии с соглашением между Республикой Абхазия и Российской Федерации «О порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан», в республике повышается заработная плата основным категориям бюджетников.

Речь идет примерно о девяти тысячах граждан. За 2020 год у данных категорий граждан повышение заработных платы составило 26%, в этом году 34 %. Таким образом, повышение заработной платы составило около 60% или 8 тыс. рублей на человека.

«Это большая работа, которая была проведена благодаря Российской Федерации. К сожалению, обозначенные планы и перспективы, такие как повышение заработных плат и многое другое, мы пока самостоятельно решить не в состоянии, все это осуществляется с помощью Российской Федерации. Не секрет, у нас очень низкие пенсии. Это происходит так, потому что наша экономика не может расти теми темпами, которыми растут цены и потребности», – отметил президент.

Сказав, что экономику Абхазии необходимо развивать, Аслан Бжания обратил внимание на то, что в этом вопросе Гагрский район должен стать примером привлечения инвестиций.

По словам президента, ожидается в ближайшее время реализация беспрецедентного по масштабам проекта в Пицунде, который окажет колоссальное влияние на экономическое развитие Гагрского и Гудаутского районов.

«Но, эти проекты могут быть реализованы лишь в стабильной стране, где есть понятные и приемлемые правила, о которых мы часто говорим», – подчеркнул он.

Аслан Бжания также прокомментировал недовольство части граждан и в особенности некоторых групп людей работой руководства страны.

«Граждане имеют право на критику, но важно иметь ввиду то обстоятельство, что все познается в сравнении. Сегодняшнее руководство скорее не насаждает, а решает накопившиеся за многие годы проблемы. В недавнем прошлом было время, когда ответственные люди специализировались на создании проблем», – сказал он.

Отдельно на совещании с активом района Аслан Бжания остановился на теме энергетики. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время будет осуществлен переток из Российской Федерацией. Глава государства обратил внимание на то, что свет является товаром и за него необходимо платить. По мнению президента, если не будут привлечены инвестиции в энергетику, то не обеспечится устойчивая работа энергосистемы, что породит еще больше проблем.

«Это наша трезвая реальность. Если мы хотим иметь электроэнергию, то за нее придется платить. И не важно в таком случае, кто будет инвестором – национальный или иностранный. Любой, вложившийся в эту сферу, захочет получить деньги в виде тарифа, иначе электроэнергию отпускать не будет», – сказал президент.

Также он отметил наличие дорожной карты по энергетике.

Сказав о плачевном состоянии сетевого и трансформаторного хозяйства, Аслан Бжания констатировал вынужденное отключение электроэнергии на некоторых участках даже с условием получения перетока из России.

Подводя итоги, Аслан Бжания назвал приоритетной проблемой – COVID-19. Также в числе приоритетных проблем в Гагрском и Гудаутском районах являются ДТП со смертельными исходами, а также проблема энергетики. По его словам, будет подниматься платежная дисциплина в энергетике.

Глава государства, обратив внимание на то, что идет работа по изоляции России, сказал, что Абхазия может подключиться к работе по импортозамещению продуктов и других товаров.

Об этом сообщает пресс-служба президента.