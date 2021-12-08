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Абхазия Информ

ИТОГИ 55 РАУНДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Среда, 08 декабря 2021 19:12
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ИТОГИ 55 РАУНДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. 7-8 декабря в Женеве состоялся 55-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой замминистра иностранных дел Ираклием Тужба, вошли заместитель руководителя Администрации Президента Саида Бутба, заместитель председателя СГБ Заал Хварцкия, депутаты Народного Собрания – Парламента Каха Пертая, Натали Смыр, Инал Тарба, главный санитарный врач Людмила Скорик, а также сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба, Артур Гагулия и Мадина Шамба.

Обсуждение повестки дня в рамках работы очередного раунда традиционно велось в формате двух рабочих групп – по безопасности и по гуманитарным вопросам. 

По оценке участников дискуссий, за исключением представителей грузинской делегации, ситуация на государственной границе Республики Абхазия с Грузией охарактеризована в целом как спокойная и стабильная. При этом было отмечено, что продолжают фиксироваться регулярные факты нарушения режима пересечения государственной границы гражданами Грузии по реке Ингур. 

Особое внимание было уделено вопросу возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал. Представители абхазской делегации выразили готовность и приверженность к данному механизму и выступили с новым пакетом предложений, нацеленных на разблокирование формата МПРИ, как одного из важных компонентов женевских дискуссий. 

Абхазская сторона в очередной раз выразила озабоченность в связи с наращиванием военного потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО. Отдельное внимание было акцентировано на двустороннем военно-техническом взаимодействии между США и Грузией, регулярный заход американских военных кораблей в акваторию Черного моря, постоянное нарушение воздушного пространства Республики Абхазия иностранными гражданскими и военными судами, а также на перспективы интеграции Грузии в Североатлантический альянс. Было подчеркнуто, что подобный рост эскалации напряженности создает серьезные угрозы для мира и стабильности в регионе.

В ходе раунда абхазская сторона предложила представителям грузинской делегации начать процедуру делимитации с последующей демаркацией государственной границы с Грузией. Было отмечено, что процесс согласования границ позволит решить многие вопросы на местах и упорядочить процедуру пересечения государственной границы в официально установленных пунктах пропуска. 

Ключевое внимание абхазских участников было сосредоточено на необходимости возобновления работы по согласованию текста документа о международных гарантиях неприменения силы. Традиционно, грузинская делегация продолжает отказываться от обсуждения этого наиболее важного вопроса. Ожидается, что на ближайшем раунде Сопредседатели выработают свои предложения по данному документу и представят их всем участникам.

В рамках работы второй рабочей группы обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, образованием и ряд других.

Проведение следующего 56-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 29-30 марта 2022 года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 08 декабря 2021 19:28

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