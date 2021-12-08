МЧС ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСК ПРОПАВШЕЙ ДЕВУШКИ

Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии в течение дня вели поиски жительницы посёлка Хухун, Ткуарчалского района, 28-летней Аргун Мадины Зауровны, которая ушла из дома и её место нахождения до сих пор неизвестно.

Просьба о помощи в поисках девушки поступила к спасателям в 14 часов 48 минут. Был задействован личный состав ПСЧ городов Ткуарчал и Очамчыра. Девушку искали в окрестностях села, а также горном массиве, примыкающем к посёлку Хухун. Однако никаких результатов поиски не дали.

Поисковая операция будет продолжена.