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Абхазия Информ

МЧС ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСК ПРОПАВШЕЙ ДЕВУШКИ

Новости Среда, 08 декабря 2021 22:31
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Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии в течение дня вели поиски жительницы посёлка Хухун, Ткуарчалского района, 28-летней Аргун Мадины Зауровны, которая ушла из дома и её место нахождения до сих пор неизвестно.

Просьба о помощи в поисках девушки поступила к спасателям в 14 часов 48 минут. Был задействован личный состав ПСЧ городов Ткуарчал и Очамчыра. Девушку искали в окрестностях села, а также горном массиве, примыкающем к посёлку Хухун. Однако никаких результатов поиски не дали.

Поисковая операция будет продолжена.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 08 декабря 2021 22:33

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