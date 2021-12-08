Он просил доложить, какова на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в столице.

Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума под председательством главы Беслана Эшба прошло заседание столичного оперштаба по недопущению распространения коронавируса. Пандемия не отступает, ситуация тревожная, с таких слов начал заседание оперштаба глава Администрации Сухума Беслан Эшба.

По информации начальника Управления здравоохранения, идет активная фаза вакцинации в 1-ой поликлинике.

Ирма Воуба озвучила статистику по количеству заболевших и выздоровевших в Сухуме и Сухумском районе.

Главврач Инфекционной больницы рассказал о полной ее загруженности. При этом сказал, что нехватки в медикаментах и кислородных баллонах нет. Астамур Гуния озвучил проблему частого обращения за лечением в приемный покой Инфекционной больницы людей, которые получили положительные ПЦР-тесты. Исходя из практики, он отметил, что проходит около четырех дней пока с больными связываются участковые врачи. Хотя присутствующие медики пытались возразить, что давно уже такого нет, были приведены примеры, когда выпадают выходные дни в обслуживании амбулаторных пациентов.

Беслан Эшба в категоричной форме потребовал, чтобы на установку первого телефонного контакта «пациент-участковый-врач» затрачивалось не больше суток. Начальник управления образования Сухума сообщила, что в столице возросло число болеющих школьников. А среди педагогов наблюдается спад заболеваемости ковид, что напрямую связывается с проведенной вакцинацией – из 723 педагогов уже вакцинировались 140, и каждый день к общему количеству добавляется по 4-5 вакцинированных.

Больше всего учеников с коронавирусом выявлено в 5-7 классах в школе №3, в связи с чем управление образования выходит к мэру с предложением о частичном закрытии учебного заведения на неделю. ​

Глава Администрации Беслан Эшба поручил главному санитарному врачу Сухума провести рейдовые мероприятия в школах республики, чтобы выяснить, как соблюдаются предписанные санитарно-эпидемиологические требования.

Мэр поручил провести рейды и по банкетным залам и ресторанам на предмет выявления запланированных праздничных новогодних массовых мероприятий. ​

На совещании Беслан Эшба просил обратить пристальное внимание на темпы вакцинации в подведомственных Администрации структурах – ​особенно в отделах здравоохранения, образования и соцобеспечения, сотрудники которых контактируют с большим количеством посетителей.

«Надо начинать с себя, никто не может кому-то советовать вакцинироваться, если у него в коллективе этого не делают.Только наличие необходимого титра антител и медицинские противопоказания могут служить отводом от вакцинации», – подчеркнул Эшба.

Главврач сухумской скорой помощи Аслан Джопуа рассказал, что большая часть его коллектива уже вакцинировалась. И признался, что даже отстранил от работы двух коллег, которые, будучи квалифицированными медиками, не понимают полезность и значимость вакцинации.

Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба заметил, что у каждого человека есть право выбора, но когда речь идет о пандемии и особых условиях существования, вакцинация поможет сберечь жизни людей.

На совещании также поднимался вопрос и о необходимости открытия фельдшерского пункта в Новом районе, который, вероятнее всего, появится там уже в следующем году.

Об этом сообщает сайт столицы.