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Абхазия Информ

ВЫБРАНА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Новости Четверг, 09 декабря 2021 15:31
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ВЫБРАНА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялась церемония награждения премией Министерства культуры «Лучшая работа года». 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и действующими ограничительными мерами формат церемонии открытия выставки и награждения победителей был изменен. Сегодня на выставке присутствовали только организаторы, авторы работ, занявшие призовые места, и представители СМИ.

По решению художественного совета из 84 работ были отобраны три призовых места: первое место было присуждено художнику Виссариону Цвижба за работу «Натюрморт»; второе место – художнику Виталию Джения за работу «Виктория»; третье место – художнице Апще Хагба за работу «Карантин».

Поощрительные грамоты были вручены участникам выставки: Диане Хинтба за работу «Комната» и Сабине Кварчелия за работу «Весенние цветы». 

Открывая мероприятие, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия поздравила всех участников выставки:

«Открытие выставки пришлось проводить в закрытом формате. Все желающие смогут увидеть работы художников в видео формате на страницах социальных сетей Facebook и Instagram».

Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что в связи с пандемией было решено изменить формат награждения премией «Лучшая работа года».  

«Мы хотели, чтобы в этот зал смогли прийти все желающие, но такой возможности сейчас нет, надеемся в скором времени ситуация изменится. Хочу от всей души поблагодарить всех участников конкурса», – подчеркнул министр культуры.

Выставка «Лучшая работа года» проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников РА с 2002 года

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 09 декабря 2021 15:38

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