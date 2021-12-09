ВЫБРАНА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и действующими ограничительными мерами формат церемонии открытия выставки и награждения победителей был изменен. Сегодня на выставке присутствовали только организаторы, авторы работ, занявшие призовые места, и представители СМИ.

По решению художественного совета из 84 работ были отобраны три призовых места: первое место было присуждено художнику Виссариону Цвижба за работу «Натюрморт»; второе место – художнику Виталию Джения за работу «Виктория»; третье место – художнице Апще Хагба за работу «Карантин».

Поощрительные грамоты были вручены участникам выставки: Диане Хинтба за работу «Комната» и Сабине Кварчелия за работу «Весенние цветы».

Открывая мероприятие, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия поздравила всех участников выставки:

«Открытие выставки пришлось проводить в закрытом формате. Все желающие смогут увидеть работы художников в видео формате на страницах социальных сетей Facebook и Instagram».

Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что в связи с пандемией было решено изменить формат награждения премией «Лучшая работа года».

«Мы хотели, чтобы в этот зал смогли прийти все желающие, но такой возможности сейчас нет, надеемся в скором времени ситуация изменится. Хочу от всей души поблагодарить всех участников конкурса», – подчеркнул министр культуры.

Выставка «Лучшая работа года» проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников РА с 2002 года