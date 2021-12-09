129 ЗАБОЛЕВШИХ, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 8 декабря проведено у 519 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 129 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 42 пациентов – средней степени тяжести.