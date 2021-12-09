129 ЗАБОЛЕВШИХ, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА
Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 8 декабря проведено у 519 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 129 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 42 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 19, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 29 пациентов, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались мужчина 62 и женщина 76 лет.
В российском военном госпитале умерла пациентка 1956 г.р
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35826 человек. Зарегистрирован 537 летальных случаев. Выздоровели 28950 человека.