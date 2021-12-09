ЗАВЕРШИЛСЯ ОТБОР НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ЩЕПКИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Испытания проходили в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера со 2 декабря. Специально для проверки знаний абхазских абитуриентов в столицу Абхазии приехали опытные педагоги из России.

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме отобрали группу из 15 абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности «Актерское искусство» в 2022 году. Отбор проводился по результатам вступительных испытаний приемной комиссией, возглавляемой заслуженным артистом России Алексеем Дубровским.

«Приехали педагоги, которые будут вести занятия для абитуриентов из Абхазии, художественный руководитель курса – заслуженный артист России Алексей Дубровский, актер и режиссер Малого театра. С ним опытный профессор Татьяна Николаевна Пышнова, и педагог по сценической речи и по сценическому движению, чтобы посмотреть, как претенденты двигаются, как разговаривают. Также приехал наш проректор по учебно-воспитательной работе Вера Петровна Тарасова, ну и я», - рассказал ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов.

«Эти дни были очень насыщенными, выступления шли с утра до вечера. Обучение в институте будет длиться четыре года», – сказал он.

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба подчеркнул, что по результатам отбора в Щепкинском училище будет создан абхазский курс.

«Как принято в театральных вузах было несколько видов испытаний – экзамен по актерскому мастерству, пластике и теоретическое испытание – коллоквиум, у абитуриентов будут выявлять их знания в сфере театра, искусства, литературы, живописи, чтоб увидеть их общую теоретическую подготовку. Этот проект реализуется при поддержке Россотрудничества, потому что ребята будут учиться на бюджетной основе. Россотрудничество выделяет квоту для обучения абхазского курса», – сказал он.

Высшее театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. Его история восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Солидный возраст и богатая творческая биография института делают его сегодня уникальной школой с более чем двухсотлетним опытом в области актерского мастерства и устоявшимися художественными традициями.