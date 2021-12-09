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Абхазия Информ

ДОМАШНИЙ АРЕСТ В ОТНОШЕНИИ АЛХАСА ХВАРЦКИЯ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ

Новости Четверг, 09 декабря 2021 15:54
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ В ОТНОШЕНИИ АЛХАСА ХВАРЦКИЯ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующей судьи Лии Адлейба, судей Майи Квициния и Мадины Логуа отменено решение Сухумского городского суда от 29 ноября 2021 года об избрании в отношении Алхаса Хварцкия меры пресечения виде домашнего ареста, ввиду его незаконности и необоснованности, и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

29 ноября 2021 года Сухумским городским судом под председательством судьи Инара Кварчия было отказано в удовлетворении ходатайства органа расследовании об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алхаса Хварцкия и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии предварительного следствия Алхас Хварцкия 25 ноября 2021 года примерно 22:50 часов из имевшегося у него незаконно приобретенного, хранимого и носимого огнестрельного оружия системы «ТТ» произвел выстрелы в административное здание РУП «Черноморэнерго», где был задержан сотрудниками милиции с поличным.

Действия Алхаса Хварцкия предварительным следствием квалифицировано по части 2 статьи 207 (хулиганство, с применением огнестрельного оружия, связанное с сопротивлением представителю власти) и части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия.

В течение трех суток со дня отмены решения Сухумского городского суда, этим же судом в ином составе подлежит повторному рассмотрению ходатайство органа расследовании об избрании в отношении Алхаса Хварцкия меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алхас Хварцкия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 09 декабря 2021 15:57

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