В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ
Новости Четверг, 09 декабря 2021 16:10
Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. При поддержке Администрации Очамчырского района в знак благодарности за оказанную помощь и бесценного содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, со всех сел района неравнодушные граждане собрали домашнюю продукцию, фрукты, овощи и др., чтобы отблагодарить медиков Российского военного госпиталя за их не легкий труд.
В данный момент подарки привезли из Акуаски, Гуп, Джал, Тамыш, Кындыг, Лабра, Лашкиндар и Члоу. Многие еще в дороге.