Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. При поддержке Администрации Очамчырского района в знак благодарности за оказанную помощь и бесценного содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, со всех сел района неравнодушные граждане собрали домашнюю продукцию, фрукты, овощи и др., чтобы отблагодарить медиков Российского военного госпиталя за их не легкий труд.