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Абхазия Информ

РУСЛАН ИНАПШБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕЛЕМОСТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Новости Четверг, 09 декабря 2021 16:20
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РУСЛАН ИНАПШБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕЛЕМОСТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. Главный специалист по международным связям Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Руслан Инапшба принял участие в международном телемосте, посвященном Дню Героев Отечества, который прошел 9 декабря.

Телемост прошел в рамках Международного социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы».

Участники мероприятия рассказали о героях – соотечественниках, ставших на защиту Родины в трудные минуты.

Руслан Инапшба рассказал о вкладе Абхазии в победу над фашизмом.

«Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах ВОВ 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений. 22-м жителям Республики Абхазия были присвоены звания Героев Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы, – рассказал Руслан Инапшба – Ежегодно в Посольстве РФ проводятся встречи с ветеранами, Госкомитетом проводятся воспитательные мероприятия гражданско-патриотической направленности, ведь наш с вами долг – заботиться и оберегать солдат и тружеников тыла тех грозных времен и бережно хранить историю о Великой Отечественной войне».

Участниками мероприятия стали Герои России и СССР, школьники, студенты и педагоги, представители казачьих и ветеранских организаций, руководители детско-юношеских объединений Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Крыма, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Тулы, Севастополя, Мурманска, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Ингушетии, КЧР, Дагестана и Алтайского края.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 09 декабря 2021 16:23

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