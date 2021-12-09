УТВЕРЖДЕНА ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГАЗИФИКАЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. В развитие инициативы президента Аслана Бжания сегодня с российской стороной было подписано Соглашение и Дорожная карта по взаимодействию участников при разработке и согласовании Генеральной схемы газификации Республики Абхазия.



Соглашение предусматривает организацию выполнения работ по разработке и согласованию Генеральной схемы газификации республики, которые должны быть проведены в 2021-2022 гг.