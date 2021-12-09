ДАУР КОВЕ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ПРОРЕКТОРА АГУ

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. «Приступил к работе в новой должности проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского Государственного Университета», об этом на своей странице в социальной сети Facebook , сообщил экс-министр иностранных дел Даур Кове. «Да, работа необычная, новая. Я практически все годы посвятил внешнеполитическому ведомству. Сейчас прекрасно понимаю, что жизнь более разнообразная и разносторонняя. Приложу все усилия, чтобы получить максимальные результаты.