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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ПРОРЕКТОРА АГУ

Новости Четверг, 09 декабря 2021 17:34
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ДАУР КОВЕ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ПРОРЕКТОРА АГУ

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. «Приступил к работе в новой должности проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского Государственного Университета», об этом на своей странице в социальной сети Facebook, сообщил экс-министр иностранных дел Даур Кове.

«Да, работа необычная, новая. Я практически все годы посвятил внешнеполитическому ведомству. Сейчас прекрасно понимаю, что жизнь более разнообразная и разносторонняя. Приложу все усилия, чтобы получить максимальные результаты.

Многое предстоит сделать. И ваша поддержка, дорогие друзья, мне только в помощь. А пока напитываюсь всей необходимой информацией и вливаюсь в новые реалии», – пишет Даур Кове.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 09 декабря 2021 17:42

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