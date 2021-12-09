С 20 ДЕКАБРЯ ПО 15 ЯНВАРЯ НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ БУДУТ ПРОВОДИТСЯ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об организации и проведении новогодних мероприятий». Рабочую группу, которой поручено разработать план проведения общегородских новогодних праздничных мероприятий в Сухуме, возглавляет заместитель главы администрации, директор департамента экономического развития Администрации Леон Кварчия.
Согласно распоряжению, с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года на площади Свободы будут проведены общегородская новогодняя елка и новогодние праздничные мероприятия. Отдел по организации мероприятий и рекламы Администрации до 20 декабря должен обеспечить праздничное новогоднее оформление Сухума.
Департаменту экономического развития Администрации поручено оказать содействие в организации и предоставлении услуг общественного питания на площади Свободы с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.
На площади Свободы запрещены будут торговля сувенирами, игрушками, пиротехникой, алкогольной продукцией, а также прокат самокатов, велосипедов, детских паровозов и электрических машинок.
Департаменту ЖКХ совместно с МУ «Горстройпроект» и МУП «Благоустройство» поручено подготовить площадь Свободы для установки общегородской новогодней елки и проведения городских мероприятий.
Об этом сообщает сайт столицы.
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