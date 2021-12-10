ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 127 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 463 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 127 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 24 пациента, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 66 лет.
В Очамчырской ЦРБ умерла женщина 78 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35953 человека. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 28950 человека.
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