ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 127 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 463 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 127 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести.