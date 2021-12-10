АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ЗАКУПИЛА ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Столицу обеспечивают водой три насосные станции. Из-за низкого напряжения в сети насосы не могут работать в полную мощность. При нехватке напряжения, техника автоматически выключается.

Еще сложнее ситуация на трех подкачивающих насосных станциях в Санчарском переулке, на улицах Чанба и Папаскир. Для устранения проблемы администрацией города были закуплены трансформаторы. Специалисты уже начали работы по их установке в Санчарском переулке. Однако плохие погодные условия мешают продолжению работ.

«Мы закупили и установили внутри все необходимое оборудование – контактеры, предохранители. Закупили высоковольтные выключатели. Все это собираемся установить на этой насосной, чтобы запитать подкачку. Раньше она питалась с общей сети и напряжения не хватало. Теперь подкачивающая насосная станция будет питаться только от этого трансформатора. И мы уверены, что напряжение поднимется, и насос сможет работать», – сказал главный инженер МУП «Водоканал» Мираб Анкваб.

На улице Папаскир трансформатор уже установлен, но пока не подключен к подкачивающей насосной станции.

«Вода поступает сюда с головных насосных установок №2 на Гумисте. Уже отсюда перекачиваем населению города, проживающему на улицах Папаскир, Ласуриа, 1-ая и 2-ая Тоннельная, в начале улицы Чанба», – уточнил Анкваб.

На сегодняшний день отремонтировано две из трех главных насосных станций. На них работа не прерывается даже при отключении электроэнергии.

«Головные сооружения 2-ая и 4-ая на Гумисте не обесточиваются. Там постоянное напряжение. Когда в часы пик падает напряжение, мы звоним на подстанцию «Сухум-2», они пытаются нам помочь. Не знаю, каким образом они это делают, кого-то отключают или переключают, наверное, но со временем удается им поднять нам напряжение, и мы опять запускаемся. Но центр города по сравнению с теми районами, которые нуждаются в подкачке, почти бесперебойно обеспечивается водой, если не считать аварий», – отметил главный инженер «Водоканала».

Установка трансформаторов на трех подкачивающих насосных станциях сможет частично решить проблему водоснабжения Сухума.

Об этом сообщает сайт столицы.