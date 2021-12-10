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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ЗАКУПИЛА ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Новости Пятница, 10 декабря 2021 18:46
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ЗАКУПИЛА ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. Абхазское телевидение подготовило сюжет о работе насосных станций Сухума.

Столицу обеспечивают водой три насосные станции. Из-за низкого напряжения в сети насосы не могут работать в полную мощность. При нехватке напряжения, техника автоматически выключается.

Еще сложнее ситуация на трех подкачивающих насосных станциях в Санчарском переулке, на улицах Чанба и Папаскир. Для устранения проблемы администрацией города были закуплены трансформаторы. Специалисты уже начали работы по их установке в Санчарском переулке. Однако плохие погодные условия мешают продолжению работ.

«Мы закупили и установили внутри все необходимое оборудование – контактеры, предохранители. Закупили высоковольтные выключатели. Все это собираемся установить на этой насосной, чтобы запитать подкачку. Раньше она питалась с общей сети и напряжения не хватало. Теперь подкачивающая насосная станция будет питаться только от этого трансформатора. И мы уверены, что напряжение поднимется, и насос сможет работать», – сказал главный инженер МУП «Водоканал» Мираб Анкваб.

На улице Папаскир трансформатор уже установлен, но пока не подключен к подкачивающей насосной станции.

«Вода поступает сюда с головных насосных установок №2 на Гумисте. Уже отсюда перекачиваем населению города, проживающему на улицах Папаскир, Ласуриа, 1-ая и 2-ая Тоннельная, в начале улицы Чанба», – уточнил Анкваб.

На сегодняшний день отремонтировано две из трех главных насосных станций. На них работа не прерывается даже при отключении электроэнергии.

«Головные сооружения 2-ая и 4-ая на Гумисте не обесточиваются. Там постоянное напряжение. Когда в часы пик падает напряжение, мы звоним на подстанцию «Сухум-2», они пытаются нам помочь. Не знаю, каким образом они это делают, кого-то отключают или переключают, наверное, но со временем удается им поднять нам напряжение, и мы опять запускаемся. Но центр города по сравнению с теми районами, которые нуждаются в подкачке, почти бесперебойно обеспечивается водой, если не считать аварий», – отметил главный инженер «Водоканала».

Установка трансформаторов на трех подкачивающих насосных станциях сможет частично решить проблему водоснабжения Сухума. 

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 10 декабря 2021 18:48

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