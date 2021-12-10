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Абхазия Информ

ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНО И ПЕРЕДАНО В СУД

Новости Пятница, 10 декабря 2021 18:49
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ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНО И ПЕРЕДАНО В СУД

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД РА окончено расследование и с утверждением Генеральной прокуратуры РА направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении Копьевой Ларисы Олеговны.

Согласно материалам уголовного дела Копьева Лариса Олеговна 1980 г.р., жительница г. Москва Российской Федерации, имея преступный умысел на сбыт наркотических средств в особо крупном размере 07 октября 2021 года, находясь на территории Республики Абхазия, а именно, в поселок Бзыпта Гагрского района, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет с помощью мобильного приложения «Telegram» вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом под псевдонимом «Шейх-Л» с целью организации незаконного оборота наркотических средств посредством осуществления «тайных закладок» на территории Республики Абхазия. Оплата за каждую закладку предполагалась в сумме 1.000 рублей.

В целях реализации совместного преступного умысла 10 октября 2021 года гражданка Копьева, используя полученные координаты геолокации, прибыла на привокзальную площадь в городе Сухум, где обнаружила и подобрала тайную закладку с наркотическим средством «метадон» массой не менее 79,16 грамм в виде 133 расфасованных заизолированных свертков, тем самым незаконно приобрела наркотическое средство в особо крупном размере с целью последующего сбыта.

В тот же день Лариса Копьева была задержана в результате успешно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД РА совместно с сотрудниками СГБ РА. При личном досмотре у женщины было изъято 128 заизолированных свертков с наркотическим веществом «метадон». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанной сотрудники правоохранительных органов так же в районе Сухумского железнодорожного вокзала из мест «тайных закладок» изъяли еще пять готовых к реализации свертков с наркотическим веществом общим весом более четырех с половиной грамм. Общая масса изъятого у Копьевой наркотического средства «метадон» составила 79.16 грамм.

Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение гражданки Копьевой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА, содержит постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемой с фотографиями мест сделанных закладок, а так же непосредственно вещественные доказательства и показания обвиняемой, которая в содеянном чистосердечно раскаялась и вину свою признала полностью.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 10 декабря 2021 18:55

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