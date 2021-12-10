ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия подвергнуты проверке складские помещения. В результате проверки выявлена утрата табачной продукции в количестве 80 000 шт., хранившейся в складских помещениях под таможенным контролем в режиме «таможенный склад».

По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административных взысканий с последующей уплатой причитающихся таможенных платежей.