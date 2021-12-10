ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия подвергнуты проверке складские помещения. В результате проверки выявлена утрата табачной продукции в количестве 80 000 шт., хранившейся в складских помещениях под таможенным контролем в режиме «таможенный склад».
По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административных взысканий с последующей уплатой причитающихся таможенных платежей.
Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Хяцха, Галского района подвергнут осмотру торговый объект. В результате осмотра обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 3 400 шт.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
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