РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. 3 ноября 2021 года 2-ым отделом Управления миграционного контроля ГМС РА проведены рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов на территории г. Сухум.

В результате оперативно-профилактических мероприятий 39 иностранных граждан были доставлены в Государственную миграционную службу РА, подвергнуты проверке документов на наличие виз и разрешений на работу. В отношении 4 (четырех) нарушителей миграционного законодательства РА составлены протоколы об административных правонарушениях и переданы на рассмотрение суда.