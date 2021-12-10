РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ ПРОШЕЛ В СУХУМЕ
Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. 3 ноября 2021 года 2-ым отделом Управления миграционного контроля ГМС РА проведены рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов на территории г. Сухум.
В результате оперативно-профилактических мероприятий 39 иностранных граждан были доставлены в Государственную миграционную службу РА, подвергнуты проверке документов на наличие виз и разрешений на работу. В отношении 4 (четырех) нарушителей миграционного законодательства РА составлены протоколы об административных правонарушениях и переданы на рассмотрение суда.
Всем иностранным гражданам, доставленным в ГМС РА, разъяснены нормы миграционного законодательства РА, каждый в очередной раз был предупрежден о высокой степени административной ответственной, предусмотренной за нарушения режима пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности в РА.
Оперативными отделами ГМС РА работы по противодействию незаконной миграции продолжаются по всей территории РА.
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