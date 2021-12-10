В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ СОСТОЯЛСЯ ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ РОССИЙСКОЙ КИНОЛЕНТЫ «НЕБО»

В центре сюжета картины – история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии.

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. В рамках культурно-досуговой работы, в актовом зале Министерства обороны прошёл закрытый показ российской киноленты «Небо» – военного фильма, основанного на реальных событиях.

Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества.

На показе присутствовали офицеры управления Министерства обороны, военнослужащие комендантской роты Генерального штаба ВС РА, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Все без исключения остались под глубоким впечатлением от картины.