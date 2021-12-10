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Абхазия Информ

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ СОСТОЯЛСЯ ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ РОССИЙСКОЙ КИНОЛЕНТЫ «НЕБО»

Новости Пятница, 10 декабря 2021 19:26
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В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ СОСТОЯЛСЯ ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ РОССИЙСКОЙ КИНОЛЕНТЫ «НЕБО»

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. В рамках культурно-досуговой работы, в актовом зале Министерства обороны прошёл закрытый показ российской киноленты «Небо» – военного фильма, основанного на реальных событиях.

В центре сюжета картины – история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии.

Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества.

На показе присутствовали офицеры управления Министерства обороны, военнослужащие комендантской роты Генерального штаба ВС РА, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Все без исключения остались под глубоким впечатлением от картины.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 10 декабря 2021 19:28

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