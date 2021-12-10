МИНИСТ ПРОСВЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

По итогам встречи договорились подписать соглашение о сотрудничестве.

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия встретился с президентом Российской академии образования Ольгой Васильевой и заместителем президента Геннадием Онищенко.

В частности, принято решение об оказании академией научно-методической поддержки в создании класса медицинского профиля на базе общеобразовательной школы №1 в Сухуме.

Курировать этот проект от РАО будет заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.