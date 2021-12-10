ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ АБХАЗИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ONLINE-ОЛИМПИАДЕ «FEMIDA»

Начиная с 2021 г. университет проводит олимпиаду для граждан иностранных государств, в которой могут принимать участие школьники и студенты. По результатам участия в олимпиаде выдается диплом победителя или сертификат участника.

Победители и призеры Олимпиады в категории школьники получают преимущество при отборе на обучение в университет в рамках квоты, установленной правительством Российской Федерации.

Победителям Олимпиады в категории студенты гарантировано поступление на обучение в Университет в рамках квоты, установленной правительством Российской Федерации.

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию в указанные сроки:

– Начало регистрации 26 ноября 2021 г. (с 12:00 по московскому времени)

– Окончание регистрации 19 января 2022 г. (до 23:59 по московскому времени)

– Ссылка на регистрацию - https://foreign-femida.rsuj.ru/login/signup.php?

Подробная информация на сайте вуза - https://rgup.ru/pages/femida@rs.abh