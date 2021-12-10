В АБХАЗИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ООН «РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН В АБХАЗИИ»

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с структурой «ООН-Женщины» провели мероприятие на тему «Расширение экономических прав и возможностей сельских женщин в Абхазии» в рамках совместного проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», финансируемый Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Данное мероприятие проходило в Отеле Атриум-Виктория и было приурочено к международной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия», который отмечается ежегодно в целях предотвращения и искоренения насилия в отношении женщин и девочек. Компания системы ООН «16 дней» ежегодно проходит с 25 ноября и длится до 10 декабря, когда отмечается День прав человека.

Со времен основания компании, с 1991 года 187 стран, 300 млн человек приняли участие в компании «16 дней». ООН призывает всех принимать участие в повышении осведомленности по проблеме насилия, к активной информационной

кампании и обмену знаниями и опытом.

Всеобщая декларация прав человека закрепляет равные права и возможности для каждого человека, однако в силу различных причин не у всех есть доступ к реализации своих возможностей.

С 2020 года, ФАО и «ООН-Женщины» реализуют совместный проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», в котором ставят перед собой цель помочь женщинам фермерам расширить свои экономические возможности путем улучшения производительности молока и производства новых видов сыра. По всей Абхазии были созданы 20 Полевых школ фермеров (ПШФ), в которых специалисты ФАО проводят обучение и оказывают техническую поддержку. «ООН-Женщины» обучают женщин-фермеров навыкам ведения бизнеса для самостоятельной работы и расширения фермерской деятельности.

Среди присутствующих на мероприятии были представители различных организаций гражданского общества, а также успешные женщины фермеры которые делились своим опытом.

В ходе встречи были представлены первые результаты работы в рамках проекта, а также обсуждались вопросы касающиеся расширения экономических возможностей сельских женщин в Абхазии.

К данному дню так же был приурочен конкурс детских рисунков на тему «Роль женщины в сельском хозяйстве» который проходил с 20 по 30 ноября. Работы были представлены участникам мероприятия, а в завершении встречи состоялось официальное вручение памятных призов для детей выигравших конкурс. Победителю супер-приза была предложена возможность выпустить эко сумку со своим рисунком тиражом в 100 шт.