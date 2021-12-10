МИХАИЛ ЛОГУА ВОЗГЛАВИЛ «АБХАЗАВТОДОР»
Новости Пятница, 10 декабря 2021 22:34
Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. Михаил Логуа назначен гендиректором РУП «Абхазавтодор». Соответствующий приказ был подписан вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган 22 октября 2021 года.
Михаил Логуа приступил к исполнению своих обязанностей 25 октября. Ранее он занимал должность гендиректора РУП "Черноморэнерго".
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