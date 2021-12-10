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Абхазия Информ

КАБМИН ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫЛ ВЪЕЗД В РОССИЮ ИЗ ДЕВЯТИ СТРАН ИЗ-ЗА КОВИДА

Новости Пятница, 10 декабря 2021 23:48
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КАБМИН ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫЛ ВЪЕЗД В РОССИЮ ИЗ ДЕВЯТИ СТРАН ИЗ-ЗА КОВИДА

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российское правительство из-за распространения коронавируса полностью запретило иностранцам въезд в РФ из девяти африканских стран и Гонконга, отменив существовавшие ранее исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в пятницу.

Документ вносит изменения в распоряжение от 16 марта 2020 года, которое вводило временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, но также и определяло круг лиц, не подпадающий под эти ограничения.

Послабления действовали, в частности, для владельцев дипломатических и служебных паспортов, таких же виз; экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад.

Согласно новому документу, при въезде из ряда стран эти исключения не действуют. «Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика», — указано в перечне таких территорий. Таким образом, въезд иностранцев оттуда в Россию временно полностью запрещен.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявляли, что въезд в РФ иностранцев, живущих на территории Гонконга и ряда стран юга Африки, будет ограничен из-за распространения нового штамма инфекции.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в более чем 50 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 10 декабря 2021 23:50

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