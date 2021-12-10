ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

Сухум. 10 декабря 2021. Абхазия-Информ. Ко дню памяти легендарного Абхазского футболиста В. Дараселия сегодня 10 декабря у мемориала прошёл массовый субботник.

Коллектив Отдела молодёжи и спорта выразил благодарность всем кто участвовал в этом мероприятии: руководству, педагогическому составу и учащимся средней школы N 4 – Ляле Папаскири, Ирине Цвижба, Денису Кучуберия, учащимся Абхазской школы-интернат, коллективу МУП «Чистый город», жителям с. Маркула – Саркисян Рите и Бутба Эсме, заведующему отдела образования Темуру Гиндия за содействие, Лиане Цулукия из с. Кутол, которая прислала цветы, тренеру ДЮСШ Омару Якуб Оглы.

Отдельная благодарность депутату Очамчырского районного собрания Мацапия Мариане за проявленную инициативу и проделанную работу.