СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЗА 10 И 11 ДЕКАБРЯ

Сухум. 13 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 10 декабря проведено у 571 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 126 из них. Тестирование на коронавирусную инфекцию 11 декабря проведено у 387 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 98 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 89 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 10 пациентов, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36177 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067 человек.