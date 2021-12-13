 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 13 декабря 2021 15:26
Оцените материал
(0 голосов)
ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Сухум. 13 декабря 2021. Абхазия-Информ. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана в отношении Миквабия Инала Дмитриевича 1996 г.р., которому вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта, а так же незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства в крупном размере.

Гражданин Миквабия задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии после пересечения зоны таможенного контроля КПП «Псоу» в ходе реализации оперативной информации. При личном досмотре у мужчины изъято наркотическое средство «Метамфитамин» в крупном размере.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Инала Миквабия по ч. 2 ст. 223 и п. «а» ч. 2 ст. 224 прим.1 УК РА расследует следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

Сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел изъято наркотическое вещество в особо крупном размере у жителя села Дурипш Гудаутского района Хупория Робика Дмитриевича 1968 г.р. Последний был задержан в г. Сухум по улице Гулия.

Порядка 58 грамм марихуаны задержанный незаконно приобрел и хранил в стеклянной банке среди личных вещей в своей ручной клади до момента обнаружения и изъятия сотрудниками милиции. По данному факту в отношении гражданина Хупория по ч. 3 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества ГД Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. Маркула Очамчырского района Квеквескири Рамаза Родиковича 1984 г.р. Он был задержан на посту ГАИ «Бомбора», в ходе личного досмотра у гражданина Квеквескири обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон».

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками Галского районного отдела внутренних дел у жителя г. Гал Эзугба Теймураза Климентьевича 1968 г.р.

Сотрудники милиции в ходе реализации разрабатываемой оперативной информации задержали Теймураза Эзугба при переходе государственной границы Республики Абхазия на КПП «Ингур». При личном досмотре у задержанного изъято наркотическое средство «метадон».

Установлено, что наркотическое средство гражданин Эзугба ранее приобрел в г. Зугдиди Республики Грузия и впоследствии незаконно ввез на территорию Республики Абхазия, где и был задержан.

Теймуразу Эзугба вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 223 и п. «в» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА, расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Галскому району. 

Кража в Сухуме

В отношении жителя г. Сухум Квициния Адгура Дауровича 2001г.р. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 155 УК РА. Подозреваемый в совершении хищения чужого имущества. Гражданин Квициния задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1 отдела милиции столичного УВД.

Преступление имело место в общественном транспорте, следовавшем по маршруту «Новый район – Центральный рынок». Злоумышленник разрезал рюкзак потерпевшего и похитил кошелек с деньгами в размере 23.000 рублей и банковскими картами.

Адгур Квициния в содеянном сознался и отпущен под подписку о невыезде, расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 13 декабря 2021 15:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЗА 10 И 11 ДЕКАБРЯ ГЛАВНЫЕ ЧАСЫ СУХУМА ОТРЕМОНТИРОВАНЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.