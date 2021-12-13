ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Гражданин Миквабия задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии после пересечения зоны таможенного контроля КПП «Псоу» в ходе реализации оперативной информации. При личном досмотре у мужчины изъято наркотическое средство «Метамфитамин» в крупном размере.

Сухум. 13 декабря 2021. Абхазия-Информ. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана в отношении Миквабия Инала Дмитриевича 1996 г.р., которому вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта, а так же незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства в крупном размере.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Инала Миквабия по ч. 2 ст. 223 и п. «а» ч. 2 ст. 224 прим.1 УК РА расследует следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

Сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел изъято наркотическое вещество в особо крупном размере у жителя села Дурипш Гудаутского района Хупория Робика Дмитриевича 1968 г.р. Последний был задержан в г. Сухум по улице Гулия.

Порядка 58 грамм марихуаны задержанный незаконно приобрел и хранил в стеклянной банке среди личных вещей в своей ручной клади до момента обнаружения и изъятия сотрудниками милиции. По данному факту в отношении гражданина Хупория по ч. 3 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества ГД Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. Маркула Очамчырского района Квеквескири Рамаза Родиковича 1984 г.р. Он был задержан на посту ГАИ «Бомбора», в ходе личного досмотра у гражданина Квеквескири обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон».

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками Галского районного отдела внутренних дел у жителя г. Гал Эзугба Теймураза Климентьевича 1968 г.р.

Сотрудники милиции в ходе реализации разрабатываемой оперативной информации задержали Теймураза Эзугба при переходе государственной границы Республики Абхазия на КПП «Ингур». При личном досмотре у задержанного изъято наркотическое средство «метадон».

Установлено, что наркотическое средство гражданин Эзугба ранее приобрел в г. Зугдиди Республики Грузия и впоследствии незаконно ввез на территорию Республики Абхазия, где и был задержан.

Теймуразу Эзугба вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 223 и п. «в» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА, расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Галскому району.

Кража в Сухуме

В отношении жителя г. Сухум Квициния Адгура Дауровича 2001г.р. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 155 УК РА. Подозреваемый в совершении хищения чужого имущества. Гражданин Квициния задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1 отдела милиции столичного УВД.

Преступление имело место в общественном транспорте, следовавшем по маршруту «Новый район – Центральный рынок». Злоумышленник разрезал рюкзак потерпевшего и похитил кошелек с деньгами в размере 23.000 рублей и банковскими картами.

Адгур Квициния в содеянном сознался и отпущен под подписку о невыезде, расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.