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Абхазия Информ

ГЛАВНЫЕ ЧАСЫ СУХУМА ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

Новости Понедельник, 13 декабря 2021 15:49
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ГЛАВНЫЕ ЧАСЫ СУХУМА ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

Сухум. 13 декабря 2021. Абхазия-Информ. Часы на башне Администрации Сухума отремонтированы. ​Как рассказал подмастерье часовых дел мастера Альберт Зухба, проблема заключалась в шестеренке часового механизма.

«Сами часы не ходили. Шестеренка, которую толкает маятник, вышла из строя. Пока искали причину, прошли дни, сам часовщик сейчас болеет, пришел ненадолго, и подсказал мне приблизительно, в чем может быть причина. Я нашел в механизме эту шестеренку. Масло прокапал, сделал смазку, и все заработало, шестеренку менять не пришлось», – сказал Альберт Зухба.

По его словам, часы очень старые, стираются детали. Надо их смазывать, вытачивать, менять.

«Пока держатся! Стараемся поддерживать в рабочем состоянии», – подчеркнул он. Альберт Зухба уже восемь лет в подмастерьях у часовых для мастера и заводит механизм главных башенных часов столицы.

«Завожу их на четвертые сутки. Три полные сутки держится заводка», – объяснил он. 

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 13 декабря 2021 15:51

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