НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С МАССОВЫМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ

По традиции, на площади Свободы установят главную елку страны, но в новогоднюю ночь концерта у елки не будет.

Сухум. 13 декабря 2021. Абхазия-Информ. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное плану проведения предстоящих новогодних праздников. Новогодних мероприятий, которые будут создавать массовые скопления людей, в Сухуме не планируются.

Начальник Управления культуры Администрации Сухума уточнила, что запишут и покажут телевизионную версию концерта.

На площади с 30 декабря по 9 января 2022 года установят каток для детей.

С 25 декабря по 10 января в небольшом кинотеатре на открытом воздухе будут демонстрироваться мультфильмы для совсем маленьких, а также сказки и фильмы для подростков. ​

Новогодние утренники продолжительностью не более часа будут проведены для детей у елок в микрорайонах Сухума с 25 по 30 декабря.

Начальник Управления образования Астанда Таркил рассказала, что для воспитанников детских садов новогодние утренники проведут в самих учреждениях. А для каждого ребенка Администрация Сухума преподнесет подарок.

Общеобразовательные школы утренники для младших классов также проведут у себя. Для среднего звена учащихся школ у главной елки пройдет музыкальный флешмоб. Глава Администрации Сухума подчеркнул, что во всех местах проведения детских мероприятий должен соблюдаться санитарный режим. И тут важно поведение и самих родителей. Необходимо, чтобы все они были в масках. Нарушение правил нахождения в людном месте чревато отменой всего мероприятия.

Беслан Эшба отметил, что руководители и сотрудники районных управ несут ответственность за безопасность людей. Праздничный красочный фейерверк выпустят в столице в ознаменование наступления 2022 года, парковые салюты устроят и в микрорайонах столицы. Новогодняя инсталляция появится в парковых зонах и на набережной столицы.

При оформлении парка у площади Свободы к администрации присоединится и Торгово-промышленная палата, которая взяла шефство над этим парком.

Также к 20 декабря на площади установят сборно-разборные торговые павильоны. Предпринимателей предупредили, что главное условие их нахождения там – соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

!Минимум мероприятий при максимуме порядка», – так напутствовал мэр присутствующих, при реализации немногочисленного праздничного плана. Муниципальному предприятию «Благоустройство» поручено следить за чистотой на площади Свободы и убирать мусор не раз в сутки, а в течение дня по мере его накопления.

31 декабря до 22 часов организуют бесплатный общественный транспорт. С пассажиров автобусов и троллейбусов взиматься плата за проезд не будет.

Об этом сообщает сайт столицы.