177 ЗАБОЛЕВШИХ И ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ

Сухум. 13 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 735 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 177 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.