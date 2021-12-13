177 ЗАБОЛЕВШИХ И ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Сухум. 13 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 735 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 177 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Из российского военного госпиталя в Сухуме выписали последних пациентов с COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались четыре пациента, две женщины 80 и 48 лет, и двое мужчин 79 и 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 72 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36354 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29102 человека.