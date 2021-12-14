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Абхазия Информ

ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ 29 ЛЕТ

Новости Вторник, 14 декабря 2021 10:50
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ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ 29 ЛЕТ

Сухум. 14 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии День памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. Этот скорбный день навсегда останется как один из самых трагичных в новейшей истории Абхазии.

29 лет назад во время грузино-абхазской войны в одночасье оборвалась жизнь 85 человек, в том числе 35 детей.

Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин.

14 декабря 1992 года, российский вертолет МИ-8 с беженцами из Восточной Абхазии вылетел из блокированного войсками Госсовета Грузии Ткуарчала в направлении города Гудаута.

Минут через 20 после взлета, а именно в 16:39 мск, по вертолету, пролетавшему над территорией Кодорского ущелья, контролируемого в то время войсками Госсовета Грузии, была выпущена ракета «Земля-воздух».

Рухнув в горной местности, вертолет взорвался, ни один из пассажиров не выжил. Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа вертолета были захоронены в братской могиле в городе Гудаута, в приморском парке..

Каждый год 14 декабря родные и близкие погибших, представители общественности, ветераны войны, студенты и школьники возлагают цветы памятнику, установленному в Ткуарчале, на месте, откуда взлетел в тот роковой день вертолет и к месту, где он упал в селе Лата Гулрыпшского района, а также к могилам погибших в Гудаутском парке.

В православных храмах проводятся литургии по невинно убиенным.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 14 декабря 2021 10:53
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