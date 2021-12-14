ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
Сухум. 14 декабря 2021. Абхазия-Информ. В библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова в Москве состоялось торжественное вручение Международной премии имени Фазиля Искандера, учреждённой Общественной организацией писателей г. Москвы «Русский ПЕН-центр.
Лауреатами премии Искандера в номинации «Художественная проза» стали Светлана Василенко и Сергей Кузнечихин (Красноярск).
Поэт Герман Власов признан лучшим в номинации «Поэзия».
Мастер восточных притч Бахытжан Канапьянов (Алматы) получил премию в номинации «Дерево детства».
Абхазский писатель Даур Начкебиа превосходно переведший на русский язык свои рассказы, получил премию «Бесценное достояние».
Киносценарист Лилия Костенко победила в номинации «Киносценарий».
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