РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР

Сухум. 14 декабря 2021. Абхазия-Информ. С сентября по ноябрь 2021 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 500 нарушителей государственной границы Республики Абхазия, в отношении которых возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления предусмотренного ч.1. ст.324 УК РА «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Абхазия».

Возбуждено 478 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне», ст. 1901 КоАП РА «Нарушение режима Государственной границы Республики Абхазия». К нарушителям границы применена мера административного штрафа в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Пресечено 20 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров различного назначения. Изъято более 2300 блоков табачной продукции на общую сумму более 600 тысяч рублей, товаров народного потребления на сумму более 1 млн. 500 тысяч рублей. В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.