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Абхазия Информ

ЭКСПЕРТЫ ПРОВЕРЯТ ГУМИСТИНСКИЙ МОСТ НА ПРЕДМЕТ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Среда, 15 декабря 2021 19:07
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ЭКСПЕРТЫ ПРОВЕРЯТ ГУМИСТИНСКИЙ МОСТ НА ПРЕДМЕТ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 15 декабря 2021. Абхазия-Информ. На следующей неделе приглашенные из РФ эксперты проверят Гумистинский мост на предмет его безопасности, сказал в интервью журналистам начальник Управления Капитального строительства РА Тимур Агрба (Аpsya.tv ) .

Российские эксперты изучат в течении недели ситуацию и предоставят рекомендации о дальнейшей эксплуатации главного моста Абхазии. (Мост очень узкий, на нем едва разъезжаются две машины, скорость ограничена 20 км/ч. – АИ)

Поводом для изучения ситуации стала распространенное в соцсетях фотография одного из пролетов моста с деревянной опалубкой, с постом об аварийности моста.

По информации начальника УКС на фотографии опалубки, оставшейся там с 1994 года. Во время войны 1992-1993 гг. один из пролетов моста был взорван. После войны движение осуществлялось по временной схеме. В 1994 году пролеты были залиты бетоном. Это опалубка так и осталась. Сейчас проектируется новый мост, а расчищенная территория с двух сторон берега реки оголила вид.

Вопрос об аварийности Гумистинского моста поднимался специалистами Мостостроя в 1982 году, однако экспертная оценка не была задокументирована. Тему аварийности конструкции поднимали и в послевоенный период. В 2016 году в Инвестиционную программу РФ по содействию Абхазии был включен проект по строительству нового моста через реку   Гумиста. По каким-то обстоятельствам проектирование инженерное было приостановлено. Но сейчас процесс работы над проектом продолжился в 2020 году.

(Строительство мостового перехода через реку Гумиста было заложено в Инвестпрограмму 2015 – 2017 годов. Статус объекта находился на первоначальной стадии проектирования. Информация Минэкономики РА апреля 2021 г. – АИ).

Начальник УКС РА Тимур Агрба сообщил журналистам, что «после январских праздников 2021 года московская организация «Гидромодельпроект» представит полный пакет проекта на экспертизу». Он также полагает, что в 2023 году начнется строительство нового моста. Длина сооружения 80 метров . Построят мост нна на расстоянии 70 метров от нынешнего. После завершения строительства , старый закроют на реконструкцию.

Для справки: Проект моста б через реку Гумиста был создан в 1929 году, строительство началось в 1932 году. Активное строительство прекратилось в годы Великой Отеной войны 1941-1945 гг. Только в 1947 году работы продолжились , строительство с использованием труда немецких военнопленных.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. мост являлся разделительным рубежом по Гумистинскому фронту.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 15 декабря 2021 19:14

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