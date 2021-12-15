АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА

«На прошлой неделе мне позвонил спикер Парламента и мы договорились о встрече в среду. И с учетом ситуации с коронавирусом, было оговорено, что встреча пройдет в конференц-зале Кабинета министров. Наверное, у некоторых другое мнение на этот счет. Вы видите какая ситуация сейчас. Я благодарен всем тем, кто пришел и не пришел. Мои симпатии распространяются на Парламент в целом», – сказал Аслан Бжания.

Президент подчеркнул готовность ответить на все вопросы, волнующие депутатов.

Глава государства рассказал об эпидемиологической обстановке и представил информацию о том, что сделано по линии борьбы с коронавирусом с марта 2020 года.

«С этого времени государством, включая помощь юрлиц, потрачено 770 млн рублей.

6 млрд рублей составили в нынешнем году собственные доходы республики. Бюджет, приятый весной 2021 года, предусматривал следующие параметры: доходная часть - 10 млрд 463 млн рублей, собственные доходы – 5 млрд 289 млн рублей. На сегодняшний день собственные доходы составили 5 млрд 988 млн рублей. Собственные доходы мы увеличили на 698 млн рублей. Впервые в новейшей истории Абхазии мы получили профицитный бюджет», – сказал А.Бжания.

Президент также обозначил внесенные изменения – он увеличился на 439 млн рублей. «Значительная часть этих средств направлена на здоровье наших граждан», – сказал он.

Глава государства детально изложил депутатам положение дел в энергетической отрасли. Он отметил, что из-за того, что уровень воды на ИнгурГЭС скоро достигнет критической точки, руководство республики запросило у российской стороны переток.

Президент рассказал о запланированном подписании Договора с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта и о создании новых рабочих мест.

Аслан Бжания прокомментировал ряд вопросов, озвученных парламентариями.

Об этом сообщает пресс-служба президента.