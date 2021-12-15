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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ НАСЕЛЕНИЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В МИТИНГЕ 21 ДЕКАБРЯ

Новости Среда, 15 декабря 2021 19:31
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ НАСЕЛЕНИЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В МИТИНГЕ 21 ДЕКАБРЯ

Сухум. 15 декабря 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания призвал население воздержаться от участия в митинге, который намереваются провести оппозиционные политические силы 21 декабря. 

«Планируется проведение некого митинга 21 числа. Одними из организаторов являются те, кто призывал людей вооружаться. Есть и примкнувшие к ним лица. Обычно на таких мероприятиях присутствуют разные категории граждан. Кто-то искренне приходит, кого-то приглашают, кого-то пытаются использовать в темную, но я бы хотел предостеречь наших граждан от участия в таком мероприятии, учитывая то обстоятельство, что был призыв вооружаться. У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения неких противоправных акций. Обращаюсь к гражданам, чтобы они имели это в виду и воздержались от данного мероприятия», – сказал президент на встрече с депутатами парламента.

Президенту был задан вопрос о том, как он расценивает высказывания некоторых политиков вооружаться.

«Я хотел бы узнать ваше мнение. Есть ли какая-то реакция на подобные призывы, потому что, это беспокоит и будоражит общество. Хотелось бы, чтобы вы поговорили с нами о внутренней безопасности. Хотелось бы узнать и о действиях прокуратуры в данном случае», – спросил депутат Батал Айба.

(Поздно вечером 4 декабря после происшествия в Новом микрорайоне Сухума руководитель общественной организации «Айдгылара» Кан Кварчия призвал своих сторонников вооружиться: «Высший совет! Все вооружаемся и с оружием едем в «Аидгылара». Срочно, все!»)

«Многие люди обеспокоены данным заявлением. У граждан есть вопросы в связи с призывом вооружиться, который был озвучен гражданином Кварчия. Хотелось бы спросить, а с какой целью вооружаться, против кого планируется применить оружие и кто дал такое право? Эти вопросы обязательно будут поставлены. Сегодня этим интересуется огромное количество граждан и этим вопросом занимаются правоохранительные органы», – ответил Бжания на вопрос депутата.

Президент также прокомментировал некоторые высказывания в его адрес.

«Что касается высказываний в мой адрес, я в данном случае могу руководствоваться буквой и духом закона, другие меры принять я не имею права. Кому-то видимо нравятся такие высказывания, но значительно большему количеству людей не нравятся. Это высказывания на фоне развязанного и бесцеремонного поведения. У меня есть в связи с этим опасения. Справедливость восторжествует в обязательном порядке, но многие товарищи забывают о том, что у нас есть внешние враги. Накал страстей, который сегодня искусственно поддерживается, им могут воспользоваться разные силы. Мы забыли о том, что у нас очевидный враг, и он не отказался от своих намерений, это одна история. Другая история такая, что огромное количество людей восприняли это очень негативно… Люди, которые претендуют на публичность, должны быть выдержаны, поэтому мы необходимые законные меры по обеспечению правопорядка принимаем и примем, вы можете не сомневаться в этом. Если есть претензий к правоохранительными органам, почему так медленно реагируют, на это есть основания», – сказал президент.

Он напомнил о том, что еще в сентябре в парламент был направлен пакет законопроектов.

«Там есть статьи о призыве к экстремизму, о клевете и др. Если бы они были приняты, то и правоохранительные органы приняли бы надлежащие меры быстрее. Это было ещё в сентябре, когда таких высказываний не было. Поднимите материалы, и вы увидите, что специалисты как в воду глядели», – отметил Бжания.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 15 декабря 2021 19:38

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