ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 36567 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 499 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 107 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 66 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 21, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента, мужчина 80 лет и женщина 65 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36567 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29150 человек.
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