ТЕЛЕДЕБАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ И ОППОЗИЦИИ
Новости Четверг, 16 декабря 2021 12:45
Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Теледебаты от 15 декабря на АГТРК.
Представители власти и оппозиции обсудили пути выхода из кризиса в энергетической отрасли https://youtu.be/TB3zISd5ecU
Последнее от Super User
- ГЕНПРОКУРОР НАПРАВИЛ В ПАРЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕПУТАТА ГАРРИ КОКАЯ
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 36567 ЧЕЛОВЕК
- ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ НАСЕЛЕНИЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В МИТИНГЕ 21 ДЕКАБРЯ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА
- ЭКСПЕРТЫ ПРОВЕРЯТ ГУМИСТИНСКИЙ МОСТ НА ПРЕДМЕТ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ