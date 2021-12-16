ГЕНПРОКУРОР НАПРАВИЛ В ПАРЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕПУТАТА ГАРРИ КОКАЯ
Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор РА Адгур Агрба 15 декабря 2021 года направил в Парламент представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Гарри Гурамовича Кокая и возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме) УК РА.
Ранее, заключением судебной коллегии Верховного суда от 18 октября 2021 года, по результатам рассмотрения представления Генерального прокурора в действиях депутата Парламента Гарри Кокая установлены признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 и частью 1 статьи 321 УК РА.
Указанное решение вступило в законную силу 08 декабря 2021 года.
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