ЛОВ ХАМСЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Обще допустимая норма улова под данным министерства сельского хозяйства составляет 30 тысяч тонн. Рекомендуемые квоты – 25 тыс. тонн, которые Минсельхоз распределяет между рыбодобывающими и перерабатывающими предприятиями. Распределено уже порядка 15 тыс. тонн между предприятиями, который в Абхазии всего восемь. Пять в Очамчырском районе и три в г. Сухум.

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. С 7 декабря (начала путины) в акватории Абхазии выловлено до 5 тысяч тонн хамсы. В бюджет государства поступило более 8 млн руб., сообщает Абхазское телевидение.

Рекомендуемая квота между ними распределяется при внесении аванса в размере 30%.

Путина 2020-202 в Абхазии, контролируемая Госкомитетом по экологии, проводится по измененным правилам добычи рыбы. Лов запрещен в местах, где реки впадают в море.

Савелий Читанава уточнил журналистам, что в предыдущие годы все пользовались правилами 1969 года советского периода.

«От мыса Пицунды до госграницы с РФ лов хамсы зафрахтованными кораблями был запрещен. Этим места считаются основным местом, где живет азовская хамса. В акватории от устья реки Алдзга до госграницы с Грузией, тоже считается особо охраняемой зоной. Там практически ловить рыбу запрещено. Однако, в зависимости от ситуации, правила лова в устье реки можно изменить», – сказал Читанава.

Экологи создали штаб рыбной путины, проводятся регулярно рейды, нарушения будут пресекаться.

Ближе чем на 500 метров от берега запрещено ловить рыбу. Нарушители будут выплачивать штраф в размере 3 тыс. руб.

После двух подобных нарушений сейнеры отстраняются от лова рыбы на три дня. Из-за этого капитаны судов стараются не нарушать правила. Лов хамсы осуществляется только кошельковым способом.

Читанава уточнил, что кошельковый невод приспособлен только для ловли хамсы, и друга рыба практически туда не попадает.

В качестве прилова, что отражено в правилах, допускается 1% иной рыбы, но не осетровых и камбалы, потому как это донные рыбы.

В случае хорошей путины экологи в праве увеличить заявленную норму на улов рыбы.

По словам специалистов экспорт сырья для бюджета страны не представляет большой прибыли и поэтому более двух лет рыба не вывозиться. Сырье перерабатывается в муку и рыбий жир.

Готовая продукция вывозится в Турцию и Россию. В прошлом году рыбы было мало, что отразилось на бюджете Очамчырского района.