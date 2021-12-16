 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

13 декабря 2022. Если будет восстановлена «территориальная целостность» Грузии, Тбилиси взамен может говорить с Россией…
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛОВ ХАМСЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Четверг, 16 декабря 2021 13:12
Оцените материал
(0 голосов)
ЛОВ ХАМСЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. С 7 декабря (начала путины) в акватории Абхазии выловлено до 5 тысяч тонн хамсы. В бюджет государства поступило более 8 млн руб., сообщает  Абхазское телевидение.

Обще допустимая норма улова под данным министерства сельского хозяйства составляет 30 тысяч тонн. Рекомендуемые квоты – 25 тыс. тонн, которые Минсельхоз распределяет между рыбодобывающими и перерабатывающими предприятиями. Распределено уже порядка 15 тыс. тонн между предприятиями, который в Абхазии всего восемь. Пять в Очамчырском районе и три в г. Сухум.

Рекомендуемая квота между ними распределяется при внесении аванса в размере 30%.

Путина 2020-202 в Абхазии, контролируемая Госкомитетом по экологии, проводится по измененным правилам добычи рыбы. Лов запрещен в местах, где реки впадают в море.

Савелий Читанава уточнил журналистам, что в предыдущие годы все пользовались правилами 1969 года советского периода.

«От мыса Пицунды до госграницы с РФ лов хамсы зафрахтованными кораблями был запрещен. Этим места считаются основным местом, где живет азовская хамса. В акватории от устья реки Алдзга до госграницы с Грузией, тоже считается особо охраняемой зоной. Там практически ловить рыбу запрещено. Однако, в зависимости от ситуации, правила лова в устье реки можно изменить», – сказал Читанава.

Экологи создали штаб рыбной путины, проводятся регулярно рейды, нарушения будут пресекаться.

Ближе чем на 500 метров от берега запрещено ловить рыбу. Нарушители будут выплачивать штраф в размере 3 тыс. руб.

После двух подобных нарушений сейнеры отстраняются от лова рыбы на три дня. Из-за этого капитаны судов стараются не нарушать правила. Лов хамсы осуществляется только кошельковым способом.

Читанава уточнил, что кошельковый невод приспособлен только для ловли хамсы, и друга рыба практически туда не попадает.

В качестве прилова, что отражено в правилах, допускается 1% иной рыбы, но не осетровых и камбалы, потому как это донные рыбы.

В случае хорошей путины экологи в праве увеличить заявленную норму на улов рыбы.

По словам специалистов экспорт сырья для бюджета страны не представляет большой прибыли и поэтому более двух лет рыба не вывозиться. Сырье перерабатывается в муку и рыбий жир.

Готовая продукция вывозится в Турцию и Россию. В прошлом году рыбы было мало, что отразилось на бюджете Очамчырского района.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 16 декабря 2021 13:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЕНПРОКУРОР НАПРАВИЛ В ПАРЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕПУТАТА ГАРРИ КОКАЯ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ СВОЮ МИССИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.