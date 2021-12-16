С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ СВОЮ МИССИЮ
Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Врачей многопрофильного мобильного госпиталя Южного военного округа, развёрнутого в Сухуме, наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами за помощь, оказанную в лечении жителей республики от коронавирусной инфекции.
В церемонии награждения приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, министр здравоохранения Эдуард Бутба, заместитель министра обороны Нодар Авидзба, советник посольства России в Абхазии Владислав Нечипоренко.
«Позвольте от имени правительства и от себя лично выразить слова признательности за неоценимую помощь Абхазии. Ваши врачи спасли много жизней нашей республики», – сказал Сергей Пустовалов.
Эдуард Бутба отметил огромный вклад российских коллег в борьбу с коронавирусной инфекцией.
«Вы были рядом с нами в самые тяжелые времена. Огромное человеческое вам спасибо от всего народа Абхазии», – сказал министр.
Эдуард Бутба добавил, что российских медиков всегда будут рады видеть в гостях.
Министр вручил начальнику госпиталя Абдулмеджиду Магомедову памятный подарок – картину с изображением набережной Сухума.
К словам благодарности присоединился и Владислав Нечипоренко.
«Проделанную вами работу можно расценивать как показательный пример стратегического характера партнёрских отношений между Российской Федерацией и братской Республикой Абхазия», – сказал он.
Со своей стороны Магомедов подчеркнул, что благодарен руководству страны, министерствам здравоохранения и обороны за оперативное взаимодействие и поддержку. Он также поблагодарил руководство пансионата «Айтар», на территории которого располагался госпиталь, за комфортные условия.
«Я знал, что есть такая страна Абхазия, но не знал, что здесь живут такие замечательные люди», – подытожил он.
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