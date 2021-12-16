С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ СВОЮ МИССИЮ

«Позвольте от имени правительства и от себя лично выразить слова признательности за неоценимую помощь Абхазии. Ваши врачи спасли много жизней нашей республики», – сказал Сергей Пустовалов.



Эдуард Бутба отметил огромный вклад российских коллег в борьбу с коронавирусной инфекцией.



«Вы были рядом с нами в самые тяжелые времена. Огромное человеческое вам спасибо от всего народа Абхазии», – сказал министр.



Эдуард Бутба добавил, что российских медиков всегда будут рады видеть в гостях.



Министр вручил начальнику госпиталя Абдулмеджиду Магомедову памятный подарок – картину с изображением набережной Сухума.



К словам благодарности присоединился и Владислав Нечипоренко.



«Проделанную вами работу можно расценивать как показательный пример стратегического характера партнёрских отношений между Российской Федерацией и братской Республикой Абхазия», – сказал он.



Со своей стороны Магомедов подчеркнул, что благодарен руководству страны, министерствам здравоохранения и обороны за оперативное взаимодействие и поддержку. Он также поблагодарил руководство пансионата «Айтар», на территории которого располагался госпиталь, за комфортные условия.



«Я знал, что есть такая страна Абхазия, но не знал, что здесь живут такие замечательные люди», – подытожил он.