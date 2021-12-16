ИГОРЬ АХБА НАЗНАЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ МИД АБХАЗИИ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о Чрезвычайном и Полномочном После Республики Абхазия в Российской Федерации.
«Отозвать Ахба Игоря Муратовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», - говорится в Указе, который подписал Глава государства 16 декабря 2021г.
Сегодня же, Приказом Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба Игорь Муратович Ахба назначен Специальным представителем Министерства иностранных дел Республики Абхазия по евразийской интеграции.
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