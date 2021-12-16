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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ТОЧКИ РОСТА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»

Новости Четверг, 16 декабря 2021 14:41
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ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ТОЧКИ РОСТА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. 16 декабря проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Даур Кове принял участие в заседании попечительского совета национальной студенческой футбольной лиги, в рамках Всероссийского форума «Точки роста студенческого спорта».

С ​14 по 16 декабря в РЭУ им. Г.В. Плеханова проходит Всероссийский форум «Точки роста студенческого спорта», на котором обсуждаются основные направления развития спортивной индустрии в ВУЗах.

«Форум «Точки роста студенческого спорта» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и это возможность узнать о нововведениях в этой сфере и, в том числе, заявить о себе. Нам очень важно налаживать и укреплять связи университета с различными партнёрами, в самых разных сферах, в том числе и сфере спорта», – прокомментировал Кове.

С 15 по 18 декабря Даур Кове находится с рабочим визитом в Москве.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 16 декабря 2021 14:42

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